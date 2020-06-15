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محافظات

أكشاك للتوعية ضد كورونا بالمناطق المزدحمة في الوادي الجديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:52 م
كورونا
كورونا
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منصور ابوالعلمين
دشنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أكشاك توعية صحية ضد فيروس " كورونا" في المناطق الأكثر ازدحاما. 

أكد الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية ستبدأ العمل في الأكشاك الصحية الخاصة بتوعية المواطنين بطرق الوقاية والعلاج من فيروس " كورونا" خلال اليومين المقبلين، بإشراف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد محروس. 
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أضاف إبراهيم، أنه سيبدأ العمل في تنفيذ وإقامة " كشك توعية صحية" بمنطقة ميدان البساتين بمدينة الخارجة، حيث جرى اختيار المناطق الأكثر ازدحامًا وتكدسًا بالمواطنين، ويمكن لأي مواطن يمر بالشارع الحصول على المعلومات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وغيرها من الأمراض.

واوضح أن الأكشاك الصحية يتواجد بها متخصصون من وزارة الصحة، للرد على استفسارات المواطنين ونقل الوعي الصحي للشارع عبر تواجد الأكشاك الصحية والتي سيجري تعميمها بجميع مراكز المحافظة.

ولفت إبراهيم، إلى أن مديرية الصحة بالوادي الجديد قررت رفع الوعي الصحي للمواطنين بالنزول والعمل الميداني بالشوارع والمناطق الأكثر تكدسًا ومرورًا للمواطنين .

وذلك عقب موافقة اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، على إنشاء وتخصيص مناطق لوضع الأكشاك الثقافية الصحية والتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز بالمحافظة.

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