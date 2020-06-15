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أخبار البلد

المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتدخل الفوري لحماية المصريين بليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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اماني نوار
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قيام قوات تابعة لحكومة الوفاق بالقبض على عمال مصريين بترهونة.

كان تداول مقطع فيديو يظهر قيام مليشيات قوات الوفاق باعتقال عشرات من العمال المصريين فى مدينة ترهونة الليبية وقامت بالاعتداء عليهم بتهمة دعم الجيش الليبى والعمل فى صفوفه.

تضمن الفيديو مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وإهانه تعرض لها العمال المصريون بعد اعتقالهم حيث تم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى كما تم إجبارهم على ترديد هتافات وإشادة بمدينة مصراتة.

 طالبت المنظمة، حكومة الوفاق الليبية بضمان الحقوق القانونية للعمال المصريين في إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في متن مادته الرابعة عشر على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدي الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".

كما طالبت المنظمه حكومه الوفاق بالقبض على مرتكبى واقعه تعذيب العمال المصريين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمه طبقا لاتفاقيه مناهضه التعذيب وغيرة من ضروب المعامله او العقوبه القاسيه او الانسانيه او المهينه.

تناشد المنظمة وزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل ومخاطبة حكومه الوفاق الليبيه بغية الإفراج الفوري عن العمال المصريين وعدم تعرضهم لاى اعتداءات بدنية أو نفسية ، وذلك إعمالًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،حيث تعرض المذكورين للتعذيب.
  
 أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة الإفراج عن العمال المصريين وعدم قيام مليشيات قوات الوفاق بالاعتداء عليهم وضمان سلامتهم البدنية والنفسية وذلك عملا بالمادة (16) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التى اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم 45 لسنة 1990 .

وطالب أبوسعدة حكومة الوفاق بالعمل على حماية العمال المصريين حرصا على حق الحياة الذي أولته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان أهمية خاصة وضمان اتصال المحبوسين بذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وناشد  أبو سعدة لجنة الامم المتحدة ان تجرى تحقيقا فى هذه الانتهاكات التى تعرض لها المصريون والليبيين بعد انسحاب الجيش الليبى منها وطالت الانتهاكات السكان والمواطنين المصريين .
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