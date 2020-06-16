يوم عمل ويوم إجازة.. مقترح برلماني لتقسيم الموظفين بسبب كورونا





وأوضح السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الموظف سيعمل 3 أيام في الأسبوع من خلال هذا المقترح، كما سيتم تخفيف كثافة الموظفين داخل المصالح الحكومية للقضاء على أزمة التكدس والتجمعات، مشيرا إلى وجود وظائف لا تحتاج أكثر من موظف، كما يمكن الجمع بين أكثر من وظيفة ليقوم بها فرد واحد.





وأكد النائب على أهمية تنفيذ المقترح في مواجهة أزمة كورونا وتفعيل التباعد الاجتماعي بين الموظفين، تنفيذا لتعلميات منظمة الصحة العالمية وحتى تتمكن الدولة من السيطرة على ذروة تفشي الفيروس، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة.

اقترح النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقسيم جميع العاملين والموظفين بالدولة إلى مجموعتين للعمل بالتناوب داخل المسؤسسات والمصالح الحكومية لتخفيف الضغط والكثافة داخل هذه المؤسسات، تفعيلا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بتقليل التزاحم خاصة بالأماكن العامة.