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أخبار العالم

بعد مقتل جورج فلويد.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على قانون إصلاح الشرطة الأسبوع المقبل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب لديه الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون لإصلاح الشرطة، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

وقال مكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر لشبكة "سي إن إن"، إن هناك 223 مشاركًا في رعاية مشروع قانون إصلاح الشرطة، وهم جميعًا ديمقراطيون.

وأضاف مكتب نادلر أن هذا العدد يكفي لتمرير المشروع في مجلس النواب، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ الذي تحكمه أغلبية جمهورية.

وتابع أن التصويت على مشروع القانون سيكون يوم الأربعاء المقبل، في اللجنة القضائية بمجلس النواب، قبل التوجه إلى مجلس النواب بكامل هيئته للتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض مطالبات الديمقراطيين بشأن تعديل تمويلات الشرطة، لكنه أبدى مؤخرا انفتاحا على إجراءت عملية إصلاح فيما يتعلق بسلوك رجال الأمن.
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