أسئلة وإجابات في كل المواد لطلاب الثانوية العامة .. عبر هذا الرابط

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت ، للوصول إلى نماذج أسئلة واجابات لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد .

ويمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى هذه الخدمة المجانية المتاحة لطلاب الثانوية من خلال

وكانت قد

بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والمعتمد رسميًا بتوقيع من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وياسر حسين بدوي، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى ختمه بختم النسر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النسخة الرسمية من

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ووفقا لهذه النسخة الرسمية المعتمدة، تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :





الأحد 21 يونيو : اللغة العربية

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية





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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل ، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام : الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، و الثلاثاء 30 يونيو 2020 ، و الأحد 5 يوليو 2020 ، الخميس 9 يوليو 2020 ، و الخميس 16 يوليو 2020





كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول معدل لمواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة. . و وفقا للجدول المعلن تصبح المواعيد كالتالي :





-بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدمج :

يتسلم الطلاب التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو 2020 ويعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 3 يوليو 2020.





كما يتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ثم يعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 19 يوليو 2020





*طلاب الشهادات الدولية:

يتسلم الطلاب امتحاني اللغة العربية والدين يوم 21 يونيو 2020 ويعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 3 يوليو





ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدوا تسليمه يوم 19 يوليو 2020





*مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:

يتسلم الطلاب التربية الدينية يوم 21 يونيو 2020 ، ويعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 3 يوليو 2020





ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 19 يوليو 2020





*الطلاب المكفوفين:

يتسلم الطلاب امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء و التربية الوطنية ، يوم 1 يوليو 2020 ويعيدوا تسليمه يوم 15 يوليو 2020.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تسليم وتسلم الكراسات الامتحانية لطلاب المادرس الدولية ومدارس النيل عن طريق مندوب المدرسة





واوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين يكون التسليم بالنسبة لهم شخصي للطالب ، وتقبل أوراق إجابة الطلاب المكفوفين سواء بطريقة برايل او بطريقة المبصر





وفي جميع الحالات يتم التوقيع بالتسليم والتسلم في الكشوف المعدة لذلك ، وبالنسبة للطلاب المكفوفين يكون التوقيع بالبصمة.