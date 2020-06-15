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خبير تشريعات: مصر تفوقت على بريطانيا اقتصاديًا في زمن كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك آليات واضحة للتقييم والمتابعة خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية للحكومة، منوهًا بأن هذه الآليات شهرية وربع سنوية.  

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه في برنامج "من القاهرة"، المُذاع على قناة "النيل للأخبار"، أنه خلال الربع الأول من العام الحالي قبل ظهور جائحة كورونا مصر كانت مُحققة طفرة إنتاجية، وبسبب تفشي فيروس كورونا متوقع أن يصل الإنتاج إلى 3,5% بعد أن كان 6%، وذلك بتقدير وزارة التخطيط المصرية بينما على تخطيط البنك المركزى الدولي فأنه مُقرر أن تصل مصر إلى 2% للناتج القومي.

وأشار أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية إلى أن بريطانيا متوقع حدوث انكماش  ووصولها لـ14%، بمعنى أن مصر تُحقق طفرة إنتاجية من الناتج العام 2%؛ فهذا يدل على أن مصر تفوقت على بريطانيا بنسبة 16% كما أنها قامت بخفض سعر الفائدة إلى أقل من 1% وبالتالي لا يوجد مستثمرين بالمملكة المتحدة؛ بينما مصر لديها إقبال على السندات التي طرحتها مؤخرًا؛ مما يدل على الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري القوي والإصلاح الاقتصادي. 

وأوضح أن هناك خوفًا شديدًا لدى المستثمرين عند بدء المشروعات الجديدة وكذلك خوف شديد لدى رجال الأعمال ورؤية ضبابية وغموض بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبيرة لدى شركات الطيران وشركات النقل؛ مما سبب حدوث تحولات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية على أرض الواقع وانكماش بسبب الوباء الخطير.

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