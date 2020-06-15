القومية للتوزيع تشيد بجهود الوطنية للصحافة لمواجهة فيروس كورونا





أشادت الشركة القومية للتوزيع ولجنة إدارة الأزمة واللجان النقابية وجميع العاملين بها، بجهود الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر المبذولة والإهتمام الشديد بصحة وسلامة العاملين بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد









وأكدت المؤسسة القومية للتوزيع على جهود الهيئة بداية من تشكيل لجان الأزمة ومتابعة لحظية لحالات الاشتباه والإصابة بين العاملين بفيروس كورونا وتوقيع بروتوكولات طبية مع مستشفيات ومراكز طبية لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية بجانب تقديم دعم عاجل بمبلغ مائة الف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من وزارة الانتاج الحربى وكذلك الحرص الشديد على المتابعة اليومية والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات الصحفية والاهتمام بتوفير العلاج ومواد التعقيم والتطهير.









كما أكدت المؤسسة استمرارها في اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم وتبخير وتطهير والتشديد على العاملين فى ارتداء الكمامات والتباعد فى أماكن العمل وتقليل العدد واستخدام الكواشف على البوابات وتقديم تقرير يومى للهيئة عن مستجدات الاصابة والاشتباة والمخالط بين العاملين



