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أستاذ بجامعة جورج تاون: الإدارة الأمريكية تعاملت ببداية جائحة كورونا بعدم إهتمام ووصفته بأنه رشح عادي..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:49 م
ترامب
ترامب
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محمود محسن
أكد دكتور ادموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون أن هناك أكثر من 20 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها أرقام وفيات جديدة بكورونا مؤكدا أن عدد إصابات كبير تجاوز العدد المسجل خلال الأسابيع الماضية. 

وأضاف غريب خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن أداء الإدارة الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا كان غير جيد مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف كورونا بأنها مشكلة رشح عادية ويجب عدم تضخيمها. 

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وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون أنه منذ يناير الماضي بدت تصريحات الرئيس الأمريكي مختلفة ووجه اتهامات بان الصين مسئولة عن نشر هذا الفيروس  وأنه جاء من مختبر من الصين.

وأشار ادموند غريب إلى أن هناك تحركات مكثفة من الإدارة الأمريكية بعد تفشي الفيروس وأصبح هناك إهتمام كبير ومتابعة جادة .

وقال أستاذ العلاقات الدولية أن ترامب حقق تقدما كبيرا على المستوى الإقتصادي وعادة خلال الإنتخابات الأمريكية يضع المواطن الأمريكي الجانب الإقتصادي في مقدمة إهتماماته وهو ما ركز عليها الرئيس ترامب.
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