محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأثنين اجتماعا للوقوف على أخر تطورات العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى نطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاجهزة المعنية.
وشدد محافظ بورسعيد على سرعة العمل بجميع مشروعات
المحافظة الجارى تنفيذها حتى يتم الانتهاء منها فى الوقت المحدد .
واستعرض اللواء عادل الغضبان ، مجمل ماتم انجازه بعدد من المشروعات الحالية ، وكذلك معدلات التنفيذ والبناء ، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ الخاصة بكل مشروع.
وشدد محافظ بورسعيد على سرعة العمل بجميع مشروعات
المحافظة الجارى تنفيذها حتى يتم الانتهاء منها فى الوقت المحدد .
وأكد على ضرورة تنفيذها على أعلى مستوى بما يتواكب مع مجمل مشروعات المحافظة الخدمية والتنموية ، والتى تقدم أفضل الخدمات للمواطنين .
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