محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاجهزة المعنية.



واستعرض اللواء عادل الغضبان ، مجمل ماتم انجازه بعدد من المشروعات الحالية ، وكذلك معدلات التنفيذ والبناء ، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ الخاصة بكل مشروع.

وشدد وشدد محافظ بورسعيد على سرعة العمل بجميع مشروعات المحافظة الجارى تنفيذها حتى يتم الانتهاء منها فى الوقت المحدد .





وأكد على ضرورة تنفيذها على أعلى مستوى بما يتواكب مع مجمل مشروعات المحافظة الخدمية والتنموية ، والتى تقدم أفضل الخدمات للمواطنين .





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