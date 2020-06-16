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برلمان

من دمياط للقاهرة والإسكندرية.. طلب إحاطة برلماني بشأن رحلات شرق الدلتا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:02 ص
النائب سمير موسى
النائب سمير موسى
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أحمد أيمن
قال النائب سمير موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط: إنه سيتقدم بطلب إحاطة، غدا الأربعاء، للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه لوزير النقل ورئيس مجلس الوزراء، بشأن رحلات أتوبيس شرق الدلتا، مشيرا إلى أن الرحلات كانت تمر على مدينة الزرقا بدمياط إلا أنها لم تعد تمر على المدينة حاليا.
وأوضح موسى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرحلات كانت تمر من الزرقا إلى القاهرة أو الاسكندرية لكنها الآن أصبحت تمر من فارسكور أو كفر سعد، مؤكدا أن مسئولي الشركة يتعاملون بشكل تجاري بدلا من العمل بشكل خدمي، حيث يسعون إلى توفير البنزين المستهلك خلال الرحلات على حساب المواطنين.

وطالب النائب بضرورة عودة خط السير القديم لرحلات شرق الدلتا، لخدمة أهالي الزرقا المسافرين إلى القاهرة والاسكندرية، بدلا من اضطرارهم إلى عناء الركوب إلى المدن التي تسير بها الاتوبيسات، الأمر الذي يكلفهم الكثير من الوقت والجهد.
 
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