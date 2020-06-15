نائب محافظ القليوبية تتفقد مبادرة حيـاة كريمة بشبين القناطر

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة لتفقد المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوحدة المحلية بالأحراز بمركز ومدينة شبين فى اطار مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز.









وبدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء السجل المدنى بالأحراز، حيث تم الانتهاء منه وتم توريد الأثاث وتم التوجيه بسرعة تشغيل السجل المدنى فى أقرب وقت.





كما تم تفقد إنشاء مدرسة الاجراز وهى مكونه من دور أرضى و4 أدوار و21 فصل دراسى و4 فصل رياض أطفال وسيتم الانتهاء منها خلال اغسطس المقبل حيث وصلت نسبه الانجــاز الى 85% .





فضلا عن تفقد مركز شباب الأحراز، حيث إنه جار رفع كفاءته من حيث (المبنى الادارى) عمل الدهانات الداخلية للمبنى وأعمال الكهرباء واعمال السباكة وتم الانتهاء منها وبالنسبة (للإنشاءات) جارى إنشاء سور وإنشاء قواعد خرسانية وأعمدة جمالون حديد وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف .





كما تم تفقد وحدة الطب البيطرى حيث أنه جارى رفع الكفاءة بها من أعمال كهرباء ودهان وسباكة وبلاط وشراء جهاز سونار وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف فضلا عن تفقد مشروع ورفع كفاءه 16 منزل ورفع كفاءة حضانة الاحراز .





وذلك بالمشاركة المجتمعية مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة حيث تم الانتهاء من رفع كفاءه الحضانة وتشمل (الدهان – السيراميك – الكهرباء ) فضلا عن الانتهاء من رفع كفاءة المنازل وتشمل ( السيراميك - الدهان – السيراميك – الكهرباء ).





كما شملت الجولة معاينة تركيب مغذى كهرباء بديل لتغذية قرية الاحراز بقيمة إجمالية 5 مليون 930 ألف ضمن مبادرة حياه كريمة حيث أنه تم عمل إحلال منخفض للقرية وتحسين جهود الاكشاك وإنشاء مغذى بديل لتغذية قرية الاحراز بالاضافه الى أعمال تغذيه حلقيه وتطوير للشبكات وإحلال وتجديد أعمدة ودهانها.





وأختتمت نائب محافظ القليوبية جولتها بتفقد أعمال تغطية مصرف الاحراز وذلك بطول 250 متـر اتجاه مبدء المصرف و 350 متـر اتجاه المصب وجارى العمل به على اكمل وجه لكى يتم الانتهاء منه في شهر أغسطس القادم.



