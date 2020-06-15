منى زيدو تكتب: المرأة والأنظمة الشمولية

ما تعيشه المرأة في وقتنا الحاضر ما هو إلا عبارة عن حلقات أو مشاهد مكررة منذ آلاف السنين وما زالت مستمرة من دون أن يتغير من هذا الواقع شيئًا، إلا بعض الأمور الشكلية مع بقاء جوهر استعباد المرأة كما هو عليه من دون أي تطورات نحو الأفضل. مشكلة المرأة ليست وليدة الفترة أو اللحظة التي تعيشها بقدر ما هي قضية لها امتدادات تاريخية وأسباب سوسيولوجية وثقافية واجتماعية واقتصادية لها علاقة بشكل مباشر مع تطور المجتمعات وكذلك أدوات ووسائل الإنتاج.









لعل أول تطور حدث في بناء المجتمعات العمرانية هو بناء المدنيات الكبيرة على حساب الريف أو القرى وهذا التطور جلب معه الكثير من الثقافات الجديدة والتي لم تكن معروفة من قبل، وخاصة في كيفية التعامل مع مؤسسات المدنية الإنتاجية منها والعسكرية والتربوية والتي تعتبر من أهم مؤسسات بناء أي مدنية أو دولة على مرّ التاريخ. ما يرافق هذه التطورات من زيادة في عمليات الإنتاج والتي كانت السبب في تطور أدوات ووسائل الإنتاج والتي ظهر معها فائض الإنتاج، كل ذلك جعل النظر إلى المجتمع يتغير بشكل كبير وخاصة إلى المرأة.









المرأة التي كانت هي الأساس في hgعمليات الزراعية والإنتاج وجني المحاصيل تراجع دورها رويدًا رويدًا إلى المرتبة الثانية على حساب تربع الرجل في هذه الأعمال، مما جعل المرأة تبقى في دور العبادة كخادمة للرجل – الإله وهو ما هو مستمر حتى راهننا وإن كان بأسماء أو أشكال مختلفة مع بقاء الجوهر على ما هو عليه. عملية تحول المرأة هذا من أن تكون آلهة إلى عبدة تخدم الإله يمكن اعتباره انقلابا مجتمعيا كان له تأثيراته على تطور المجتمعات وكذلك الثقافة المجتمعية بشكل عام.









في الحضارة المصرية وكذلك بلاد ما بين النهرين نرى من اللقى والآثار كيف أن مكانة المرأة كانت مرموقة بشكل كبير وكانت لها مكانتها الخاصة في كافة مجالات الحياة السياسية منها والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية. ولكن حينما نقارن بين وضع المرأة قبل آلاف السنين ووضعها في الوقت الحاضر، نرى بكل وضوح مدى البون الشاسع والفرق الكبير بين المرحلتين. ورغم التطورات التي نشهدها من الناحية المعلوماتية والتكنولوجية إلا أنه بمقدورنا القول أن مقياس تطور أي مجتمع لا يمكن مقارنته بمدى التطور المعلوماتي والتقني، بل بمستوى تطور مكانة المرأة ومدى وعيها ومشاركتها في تطوير الثقافة المجتمعية.









لهذا حينما ننظر الآن إلى مكانة المرأة نراها في أدنى مستوى اجتماعي بغض النظر عن التطورات الشكلية التي تعيشها، إلا أنه في الحقيقة ما هي إلا تطورات تزيد من عبودية المرأة على حساب وعيها ومكانتها ووجودها ككائن انساني. ربما تكون الأنظمة الشمولية والاستبدادية هي السبب الأول في تراجع مكانة المرأة هذه والتي تعتمد على تقزيم المجتمع من خلال القضاء على المرأة. حيث إن الأنظمة الشمولية والاستبدادية لا تعترف بإنسانية المرأة بحد ذاتها، فما بالنا بأن تعترف بوجودها وثقافتها ودورها الريادي في تطور أي مجتمع.









من هنا تعمل النظم الشمولية كل ما في وسعها للحط من شأن المرأة وجعلها سلعة تباع وتشترى بأبخس الأثمان من أجل استثمارها في عمليات الربح الأعظمي الذي يكون على حساب تطور المجتمع. لذا، نرى أن النظم الاستبدادية تستخدم الدين بشكل كبير وبشكل محرف كي تبقي المرأة عبدة للرجل وعليها فقط أن تطيعه وتُشبع رغباته ونزواته وغرائزه التي لا يمكن اشباعها بسبب فراغه الفكري الذي يعيشه. عملية ربط الدين بالحط من شأن المرأة ليس وليد هذه المرحلة أيضًا، بل هو ممتد لآلاف السنين والكل يستثمر في هذه النقطة وجعلها ورقة رابحة بيده. والمشكلة الكبيرة أنه تم اقناع المرأة أولًا وكذلك الرجل بأن هذه هي سنة الحياة وينبغي قبولها بطاعة عمياء وحتى لا يمكن النقاش حولها.









وللخروج من هذا المأزق المجتمعي الكبير الذي نعيشه ينبغي على المرأة رفض الحالة والواقع الذي تعيشه تحت أي مسمى كان عليها نفض غبار العادات والتقاليد السلبية والبحث عن حقيقتها بين استبدادية هذه النظم والتي اخفتها عنها كي تكون هي المتسلطة. تحطيم هذه القيود يعتبر من الأمور الأساسية للمرأة كي تتخلص من حالة الاغتراب الذاتي التي تعيشها والعودة إلى ذاتها كي تكون هي وليس أي شيء آخر.



