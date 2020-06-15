إخلاء سبيل متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل متهمين بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على ذمة التحقيقات فى القضية.









ووجهت النيابة للمتهمين وهم كلا من" ا.ح" و" ع.ا" بالقضية رقم 1618 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم مشاركة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.