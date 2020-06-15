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أخبار البلد

وزير الخارجية: نحتاج وقفة حاسمة لإنهاء الأزمات في جميع بؤر التوتر على الساحة العربية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:17 م
وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الندوة
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محمد وديع
أكد سامح شكري، وزير الخارجية على ضرورة وجود وقفة حاسمة تنهي الأزمات في كافة بؤر التوتر على الساحة العربية. 


وقال الوزير، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "الدبلوماسية المصرية..التعامل مع التحديات الراهنة" إنه على غرار حتمية الحـل السياسي الشامل للأزمـة الليبية، فإن الحل السياسي في سوريا بات أمرا ملحا لا يـحتمل المزيد من التلكؤ، بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اللجوء للأساليب العسكرية لن يؤدي سوى للمزيد من سقوط الضحايا وتأجيج الأزمة بين أبناء الوطن السوري.
 

وأوضح شكري أن مصر تدعو إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية.


وأضاف الوزير أنه بالمنطق نفسه، آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهى الأزمة الممتدة في اليمن من خلال تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، وهو مطلب ضروري وجوهري ينطبق على كافة بؤر التوتر على الساحة العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن.


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