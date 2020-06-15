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محافظات

بنسبة 70.2% من السعة التخزينية.. توريد 23 ألفا و800 طن قمح بالأقصر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:18 م
محصول القمح
محصول القمح
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شمس يونس
أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارةالتموين بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين ، أن إجمالى توريد المزارعين للقمح بلغ  23881.111 طن بنسبة 70.2% من السعة التخزينية بالمحافظة .

أوضح " مختار " أنه تم توريد 22430.680 طن ببنكر اسنا و 1036.070 طن بصومعة أرمنت و414.361 بشونة أرمنت ، ونظرا لانخفاض الكميات الموردة في الوقت الحالي وبعد مرور شهرين من بداية التوريد لهذا الموسم فقد صدر التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2020 بإيقاف التوريد في الموقع التخزيني بارمنت واقتصار التوريد ببنكر إسنا فقط اعتبارا من غدا الثلاثاء  وفقا للضوابط المعمول بها والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وأهاب وكيل وزارة التموين بالأقصر بالموردين للقمح التوجه لبنكر اسنا لتوريد القمح حيث إنه تم إغلاق شونة وصومعة أرمنت ولم يتم استقبال أي أقماح بهم.

وأكد وكيل وزارة التموين على أن تسويق المحصول لموسم 2020  يقتصر فقط لحساب الهيئة على ٤ جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة  للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات إستلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة .

الجدير بالذكر بان المديرية قامت بمنع اى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع اثناء التوريد ، وتم توزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.

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