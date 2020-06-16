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اقتصاد

استئناف صرف رواتب الموظفين بـ10 وزارات.. اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:00 ص
صرف رواتب
صرف رواتب
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محمد يحيي
تستأنف وزارة المالية عملية صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي علي مستوي الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات المستقلة، لليوم الثاني علي التوالي والمحددة اليوم الثلاثاء إلي الأحد المقبل.

وتسعي الوزارة اليوم وفقا لتقرير صادر عنها، لصرف الرواتب للموظفين علي مستوي 10 وزارات و جهة مستقلة تابعة لها علي مستوي الجمهورية.

وتشمل عمليات  صرف رواتب الموظفين للعاملين بوزارات " الداخلية، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول" و الجهات التابعة لهم.

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ونجحت الوزارة في صرف رواتب العاملين اليوم علي مستوي 17 وزارة وجهة مستقلة وتابعة بكل المحافظات.

قالت الوزارة إن تلك الاجراءات تأتي في اطار عمليات تبكير صرف رواتب العاملين في الدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي وفروع البنوك التابعة علي مستوي الجمهورية، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

ومن المستهدف أن تستمر الوزارة في صرف رواتب العاملين لمدة 8 أيام بدأت منذ أمس الإثنين وتستمر للأحد المقبل.
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