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أخبار العالم

فرنسا تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:22 م
فرنسا تسجل 29 وفاة
فرنسا تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في فرنسا 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء كورونا إلى 29436 حالة وفاة.

بينما بلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات 10752 حالة، في انخفاض واضح لعدد الحالات.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 7.8 مليون حالة إصابة وفقا للصحة العالمية، بينما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 430 ألف حالة.

في سياق اخر، وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الصين، بالخطير، وذلك بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة في العاصمة بكين.

وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إنه في الصين وبعدما قضاء أكثر من 50 يوما من دون أن يكون لديها أي تفش للعدوى محليا بشكل كبير، بعد ذلك يظهر تزايدا جديدا في عدد الإصابات، فإن هذا النوع من التفشي يثير القلق ويحتاج إلى التحقيق والمراقبة.
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