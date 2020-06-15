فرنسا تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء كورونا إلى 29436 حالة وفاة.





بينما بلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات 10752 حالة، في انخفاض واضح لعدد الحالات.





وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 7.8 مليون حالة إصابة وفقا للصحة العالمية، بينما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 430 ألف حالة.





في سياق اخر، وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الصين، بالخطير، وذلك بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة في العاصمة بكين.



