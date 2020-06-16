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فيديوجراف.. خطوات عمل مسحة كورونا من العربية في جامعة عين شمس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:02 م
تحليل كورونا مسحة
تحليل كورونا مسحة كورونا
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منار شعبان
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، تمهيدًا لبدء تشغيله الخميس المقبل.

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رافق رئيس مجلس الوزراء في الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس. 

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي  نموذجًا لمركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد بجامعة عين شمس بنظام "درايف ثرو" Drive Through.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن خطوات عمل المسحة من خلال السيارة والتي تعرف باسمDrive Through من خلال الفيديوجراف التالي.
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