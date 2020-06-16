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أخبار البلد

للتحويل للرى الحديث.. الزراعة: تنظيم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.. واستنباط أصناف جديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:02 ص
الرى الحديث
الرى الحديث
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شيماء مجدي
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تتخذ عدة إجراءات من أجل تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بتحويل الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث لتوفير المياه.

وأشار "القرش" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن الوزارة بدأت بتنظيم الزراعات الشرهة للمياه مثل تنظيم زراعة الموز، والأرز بالمناطق الجديدة والمزارع، منوها إلى أنه تم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قليلة المياه مثل الأرز الجاف الذى يتحمل قلة المياه.

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وأضاف "متحدث وزارة الزراعة" أنه يتم تطوير نظم الرى بالتعاون مع وزارة الرى طبقا للمعيطات المتوفرة، موضحا أنه يتم تنظيم الرى الحقلى واستحداث أساليب الرى مثل استخدام الليزر.

ونوه إلى أننا نراعى بناء الخزانات والسدود لتخزين المياه مع زيادة محطات التحلية ووحدات الصرف والمعالجة، وذلك لمواجهة تحديات الفقر المائي الذى تمر به مصر.

وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أننا نستخدم مياه الأمطار والآبار وكذلك مياه الترع الرئيسية والفرعية من أجل توفير مياه الزراعة دون استخدام المياه الأساسية، مضيفا أن مصر تشهد حاليا طفرة زراعية ونهضة شاملة برعاية الرئيس السيسي.

وأوضح أن الوزارة تتخذ قرارات منظمة وليست مانعة بمعنى أننا نهتم بتقليل استخدام المياه دون المساس باحتياجات المواطنين، معلقا: "لا يمكن للوزارة أن تمنع صنفا يعتمد عليه المصريين فى غذائهم ولكننا ننظم الزراعات".

وكان قد وجه الرئيس السيسي بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي، مع بلورة خطة زمنية في هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.
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