محافظ البحر الأحمر يحدد موعد قدوم أول فوج سياحي .. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، إن وزارة السياحة قامت في المرحلة الأولى باعتماد 61 فندقا للعمل واليوم وصلنا الى 72 فندقا.
وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم ، أن نسبة الإشغال للفنادق عند عودة السياحة كانت 25 % واليوم اصبحت 50% ونسبة إشغال السياحة الداخلية وصلت إلى 100% .
وأوضح عمرو حنفي ، أن الشواطئ الخاصة بالفنادق مفتوحة لأنها تعمل طبق معايير محددة وضعتها وزارة الصحة ووزارة السياحة .
وتابع : أن الغردقة بها شاطئ عام واحد ونعيد تجهيزه وتأهيله للأهالي خلال المرحلة القادمة .
واستكمل : أن أول فوج سياحي خارجي سنقوم باستقبالها يوم 26 من الشهر الجاري وهم مجموعة سياح قادمين من بلجيكا .