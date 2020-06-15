محافظ البحر الأحمر يحدد موعد قدوم أول فوج سياحي .. فيديو





وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم ، أن نسبة الإشغال للفنادق عند عودة السياحة كانت 25 % واليوم اصبحت 50% ونسبة إشغال السياحة الداخلية وصلت إلى 100% .





وأوضح عمرو حنفي ، أن الشواطئ الخاصة بالفنادق مفتوحة لأنها تعمل طبق معايير محددة وضعتها وزارة الصحة ووزارة السياحة .





وتابع : أن الغردقة بها شاطئ عام واحد ونعيد تجهيزه وتأهيله للأهالي خلال المرحلة القادمة .





واستكمل : أن أول فوج سياحي خارجي سنقوم باستقبالها يوم 26 من الشهر الجاري وهم مجموعة سياح قادمين من بلجيكا .