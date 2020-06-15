AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر يحدد موعد قدوم أول فوج سياحي .. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:22 م
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال  اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، إن وزارة السياحة قامت في المرحلة الأولى باعتماد 61 فندقا للعمل واليوم وصلنا الى 72 فندقا.

وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم ، أن نسبة الإشغال للفنادق عند عودة السياحة  كانت 25 % واليوم اصبحت 50% ونسبة إشغال السياحة الداخلية وصلت إلى 100% .

وأوضح عمرو حنفي ، أن الشواطئ الخاصة بالفنادق مفتوحة لأنها تعمل طبق معايير محددة وضعتها وزارة الصحة ووزارة السياحة .

وتابع : أن الغردقة بها شاطئ عام واحد ونعيد تجهيزه وتأهيله للأهالي خلال المرحلة القادمة .

واستكمل : أن أول فوج سياحي خارجي سنقوم باستقبالها يوم 26 من الشهر الجاري وهم مجموعة سياح قادمين من بلجيكا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لـ صدى البلد: محافظ البحر الاحمر يوجه حملات على سواحل الغردقة لمنع أي تجمعات..صور

استئناف الحجوزات بعد العيد.. تفاصيل لقاء وزير السياحة والمستثمرين تمهيدا لعودتها

وزير السياحة والآثار لـ«المستثمرين»: تطبيق ضوابط الإقامة كاملة شرط السماح لعمل الفنادق

سياحة البرلمان: مستثمرو القطاع قادرون على جذب السياح بعد مواجهة كورونا

360 ساعة سياحة داخلية.. مصر تقود القطاع نحو الاستقرار والحجوزات لم تتخط 25%

محافظ البحر الأحمر: السياحة الداخلية تنتعش مع تطبيق اشتراطات مواجهة كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

متى يظهر علاج ولقاح ضد كورونا.. الصحة العالمية تجيب.. فيديو

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة

بالمواعيد.. وزير الرياضة يحسم عودة بطولة الدوري

نتوقع بقوة.. الصحة العالمية تكشف حقيقة الموجة الثانية من كورونا.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد توفير لقاح لفيروس كورونا ..فيديو

من 450 إلى 2000 جنيه .. كل ما تريد معرفته عن خدمة درايف ثرو لتحليل كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك كلب .. الكمامة تشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي

جوزائي صميم .. كيف جسد محمد صلاح مواليد هذا البرج؟

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة