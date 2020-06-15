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فن

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بالبكيني ... شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:41 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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مريم عزت
نشرت الفنانة لاميتا فرنجية , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور من أمام حمام السباحة بالبكينى . 

علقت لاميتا على الصورة قائلة: عندما ياتى وقت الطعام 

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يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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