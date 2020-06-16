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بين الناس

أشرف يستغيث من سداد مبالغ غير مستحقة لشركة جنوب القاهرة للكهرباء.. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أشرف محمد  قدرى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سداد مبالغ غير مستحقة لشركة جنوب القاهرة للكهرباء.

ويقول فى رسالته: فوجئت بفاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلى عن مدة 3 أشهر بمبلغ 840 جنيها ودفعتها واكتشفت أن المبلغ ليس استهلاكيا ولكنه أقساط وتسويات لا أعلم مصدرها.

وأضاف: تواصلت على الإنترنت وفوجئت أن ما قمت بدفعه مجرد أخطاء خاصة بشركة جنوب القاهرة وأنا مسن وقد قمت بدفعه من معاشي وأثرت ذلك على مصاريف بيتي ولا يوجد لي مصدر آخر.

للتواصل مع القارئ: 01008797260

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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