د.مايا مرسي: فروع 27 محافظة تحتفل "بشهر بدور" لمناهضة ختان الإناث

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماعًا اليوم مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة القادمة ، وذلك بمشاركة كل من الدكتورة هند حنفي وسناء السعيد و سهام جبريل ودينا حسين عضوات المجلس القومي للمرأة .





وفي بداية الاجتماع توجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية والشكر لمقررات الفروع على الجهد المتميز الذي قمن به خلال الثلاثة شهور الماضية لتوعية الأهالي في المحافظات بطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا على الرغم من الظروف الراهنة التى يمر بها العالم والبلاد.





وأعلنت عن قيام فروع المجلس القومي للمرأة في 27 محافظة بالعمل خلال هذا الشهر على قضية ختان الإناث بقيادة مقررات الفروع تحت مسمى "شهر بدور" حيث سيتم الوصول إلى الأهالي بالمحافظات وتوعيتهم بالقضية ، مع اختيار الفرع وسائل التوعية التى تتفق مع طبيعة المحافظة والأكثر تأثيرًا والتى تتناسب مع الوضع الحالي الذي يمر به العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، على ان يتم رفع شعار ختان الإناث جريمة ، احميها من الختان .





وأشارت الدكتورة مايا مرسي ان التوعية بمناهضة ختان الإناث أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي لأن بعض الأهالي يقومون بإستغلال الظروف الصعبة الراهنة لإجراء ختان لبناتهم ، مشيرة إلى القضية الأخيرة التى قام بها الأب بختان بناته الثلاثة مستغلا الظروف الحالية ، مشيده بما تم حتى الآن من تحرك كبير من قبل وزارة الداخلية والنائب العام لمحاسبة الأب والطبيب الذي قام بعملية الختان ، مشيرة أيضا إلى التعاون القائم بين فرع المجلس بمحافظة سوهاج ومكتب شكاوي المرأة بالمجلس وخط نجدة الطفل بالقومى للطفولة والأمومة لإرجاع حق الفتيات الثلاثة.





وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى رائدات المجلس القومي للمرأة في محافظات مصر اللاتى عملن مع المجلس للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية ، مشيرة إلى أن هؤلاء الرائدات هم أذرع المجلس للوصول للأهالي في القرى والنجوع والكفور بالمحافظات ولا نستطيع الوصول الى هذه المناطق بدونهن.

واشارت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس القومي للمراة سيعمل من خلال لجنه الشباب بقيادة دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة علي التواصل مع الشباب في المحافظات للتعاون مع المجلس في تنفيذ انشطته وبرامجه وحملاته التوعويه في المحافظات المختلفة ومن بينها التوعية بقضية مناهضة ختان الإناث ، مشيدة بالفيديو الذي اعدته لجنة الشباب للتوعية بقضية ختان الإناث والذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الأناث .





* من جانبهن اشادت عضوات المجلس بخطه لجنة الشباب التي تسعي الي التواصل مع مزيد من الشباب من الجنسين في محافظات مصر والتعاون معهم في تنفيذ برامج وانشطة المجلس المتنوعة خلال الفترة القادمة وخاصة قضية التوعيه بمناهضة ختان الاناث .





وقامت مقررات الفروع بعرض افكارهن ومقترحاتهن والوسائل التى سيستعن بها في التوعية بقضية ختان الإناث خلال هذا الشهر.



