رئيس امتحانات الثانوية العامة يوضح إجراءات حماية الطلاب داخل اللجان.. فيديو

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الطلاب داخل اللجان في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الدولة تعمل على هذا الأمر بكل قوتها.





وأضاف حجازي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "دي ام سي"، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 152 ألف عامل يشاركون في أعمال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الامتحانات العام الحالي تشهد إجراءات غير مسبوقة.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة :"الطلاب سيدخلون اللجان في طابور متباعد، وأولياء الأمور لن يكونوا موجودين ويتم هذا الأمر بمساعدة رجال وزارة الداخلية، وبعدها الطالب يدخل على بوابة التعقيم وبعدها يقاس له الحرارة وبعدها يأخذ غطاء الحذاء والكمامة".





وأوضح حجازي أن الامتحان يبدأ عند الساعة العاشرة صباحا، ووفرنا مكانا للطلاب للانتظار فيه لأن الطلاب يتواجدون في الثامنة صباحا، محذرا من يتأخر عن الساعة التاسعة صباحا بأنه لن يسمح له بالدخول.





وأكد رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على التعامل مع الطلاب بشكل فيه نوع من التهدئة، موضحا أن الوزارة أصدرت هذه التعليمات لخوف الطلاب الشديد من الامتحانات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.







