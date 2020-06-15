خاص .. طلائع الجيش عن عودة الدوري: لا تعليق على قرارات الدولة





وقال أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" لا تعليق على قرارات الدولة، نادي طلائع الجيش لا يستطيع رفض قرارات الدولة بخصوص عودة النشاط الرياضي وعودة الدوري."





يذكر أن وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي، قد أعلن اليوم الاثنين عن استئناف النشاط الرياضي، على أن تعود الفرق للتمرينات يوم 20 يونيو الجاري.





وأشار صبحي إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لاستكمال بطولة الدوري هذا الموسم يوم 25 يوليو القادم.