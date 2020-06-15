هل قول الرجل أنتِ عليّ زي أمي وأختي يقع به طلاق ؟ .. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن كلمة "زي" لا يوقع بها طلاق الظهار وهو المذهب المختار في دار الإفتاء.





وأضاف عاشور خلال رده على أسئلة المشاهدين خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء حيث تقول سيدة : "زوجي قال لي والله انت علي زي أمي وأختي، فهل يقع به طلاق"؟ . قائلا: ليس طلاقا، ولكن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ذلك بسبب الحلف بالله فقط.





وتابع عاشور: طلاق الظهار صيغته "أنت عليّ كظهر أمي وأختي".





هل يمين الظهار يقع به طلاق؟

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.





وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال بن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.





هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل "عليَ الطلاق سأفعل كذا"، يعد حلفًا بالله ويسمى يمين الطلاق.





وأوضح الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟"، أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.