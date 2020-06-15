AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل قول الرجل أنتِ عليّ زي أمي وأختي يقع به طلاق ؟ .. مستشار المفتي يجيب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:29 م
د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور
Advertisements
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن كلمة "زي" لا يوقع بها طلاق الظهار وهو المذهب المختار في دار الإفتاء.


وأضاف عاشور خلال رده على أسئلة المشاهدين خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء حيث تقول سيدة : "زوجي قال لي والله انت علي زي أمي وأختي، فهل يقع به طلاق"؟ . قائلا: ليس طلاقا، ولكن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ذلك بسبب الحلف بالله فقط.


وتابع عاشور: طلاق الظهار صيغته "أنت عليّ كظهر أمي وأختي".


هل يمين الظهار يقع به طلاق؟

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.


وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال بن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.


هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل "عليَ الطلاق سأفعل كذا"، يعد حلفًا بالله ويسمى يمين الطلاق.


وأوضح الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟"، أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الحلف بالطلاق كثيرًا .. مستشار المفتى يوضح كفارة الغنى والفقير

حكم من صام تكفيراً ليمينه.. مستشار المفتي يصحح اعتقاداً خاطئاً

ترشيحاتنا

سمير غطاس: تعذيب العمالة المصرية في ليبيا لن يمر مرور الكرام.. فيديو

الراقصة جوهرة تشعل السوشيال الميديا بأحدث ظهور لها.. شاهد

الصحة العالمية تصدم المواطنين بشأن انتقال عدوى كورونا من المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض.. فيديو

طفلة بريئة .. 10 صور لـ مكة ابنة محمد صلاح برفقته في عيد ميلاده الـ 28

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير .. فيديو

تعاني سوء الهضم .. فتشي عن تلك الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك كلب .. الكمامة تشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي

جوزائي صميم .. كيف جسد محمد صلاح مواليد هذا البرج؟

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة