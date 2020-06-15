أشرف صبحي: قرار عودة الأنشطة الرياضية قابل للتعديل .. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا ندرس كل الاحتمالات ونعمل مع لجنة طبية في شأن إعادة عودة النشاط الرياضي، مضيفا: أن كل قطاع وضع خطته في هذا الأمر، و الشأن الصحي هو الأساس في هذا الموضوع. إننالجنةالشأن





وأضاف صبحي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار قابل للتعديل ووفقا للظروف، لافتا إلى أن عودة النشاط كان مهم جدا معقبا: "مش هنرجع كورة بس لا هنرجع نشاط".





وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الأندية الرياضة تفتح أبوابها وتقوم بعملية تطهير، وبداية من اليوم وحتى نهاية الشهر تفتح الأندية أبوابها لتجديد الاشتراكات، مستدركا أنه بداية من الشهر القادم يعود النشاط الرياضي في الألعاب التي لا يوجد فيها تلاحم أو تلامس مثل الكرة الطائرة وغيرها.





وأكمل الوزير، أن المنافسات تعود من أول شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه تعود رياضة كرة القدم في مصر يوم 25 من الشهر المقبل.



