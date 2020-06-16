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رياضة

كنا واثقين في قرارات الحكومة.. رئيس اتحاد السلة: وجهنا بوضع تصور لجدول المباريات المتبقية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على ثقته الكاملة دومًا في قرارات الحكومة لدعم الرياضة بمختلف ألعابها وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراراه في الأسبوع الماضي بوضع موعد مبدئي لعودة النشاط الرياضي في النصف الثاني من شهر أغسطس وهو ما يتماشى مع تعليمات الحكومة .

وقال الدكتور مجدي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة "كنا واثقين من قرارات عودة النشاط في أقرب وقت لأن الدولة داعمة بشكل كامل ودائم للرياضة واستئناف الأنشطة الرياضية دومًا".

وتابع "قرارات الحكومة بفتح الباب لاستئناف النشاط في أول شهر أغسطس يتماشى مع خطتنا في بداية النشاط في النصف الثاني من الشهر نفسه".

وأكمل الدكتور مجدي "تم البدأ في توجيه لجنة المسابقات؛ لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس، وسنبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".
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