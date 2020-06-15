كورونا خلتنا مستخبيين .. هيفاء وهبي توضح موقفها من العمل خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إنها قررت تأجيل مشاركتها فى مسلسل كان من المفترض عرضه قريبا بسبب جائحة كورونا.





وتابعت هيفاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "تأجيل المسلسل تم بموافقة كل فريق العمل، مردفة: " كورونا خلتنا مستخبيين".





ونوهت إلى أنها تابعت خلال شهر رمضان العديد من المسلسلات على رأسها مسلسل "لما كنا صغيرين" للسيناريست أيمن سلامة.





وأكملت: "مسلسل مريم من أحب الأعمال إلى قلبي وأفخر بها وبكل صناع العمل الذى تجمعني بها كل المودة والحب".