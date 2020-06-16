مجهولة المصدر.. ضبط 1200 عبوة كحول وهاند جيل في كفر الشيخ.. صور

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بـ كفر الشيخ ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية ومباحث التموين، حملة مكبرة؛ استهدفت ضبط ا لكمامات غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمواد المطهرة والمعقمة مجهولة المصدر، قبل طرحها في الأسواق.









قاد العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والمحاسب رجب نايل، مدير فرع جهاز حماية المستهلك.













وأسفرت الحملة عن ضبط 50 زجاجة بخاخة "كحول إثيلى" 70% و 150 بخاخة معتمة كحول إيثيلى 70% و1000 عبوة "هاند جيل" كحول بدون فواتير مجهولة المصدر، داخل مكتب مستلزمات، بدائرة قسم ثانٍ كفرالشيخ.









وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1094 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثانٍ كفر الشيخ، وأخطرت النيابة للتحقيق.