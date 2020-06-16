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فن

رحمة الله عليك يا أبويا.. أحمد خالد صالح يتذكر والده بصورة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:09 ص
احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد خالد صالح , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة لوالده الفنان  الراحل خالد صالح. 

علق أحمد على الصورة قائلا : مدرستي❤️ رحمة الله عليك يا ابويا❤️. #خالد_صالح

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 يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال و الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي

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