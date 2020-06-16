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حوادث

ضبط ٩٧٧ قضية فى محطات المترو خلال ٢٤ ساعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:14 ص
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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مصطفى الرماح
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (977) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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