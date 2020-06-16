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تعليم

التعليم: آخر فرصة لتلقي اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:24 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 ، هو آخر يوم يمكن فيه للمعلمين تقديم اعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب تقديم اعتذارات الثانوية العامة امس الاحد الموافق 14 يونيو 2020 .

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمد فترة تقديم اعتذارات المعلمين غير الراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، حتى الساعة السادسة مساءً، مع مراعاة المسافات الآمنة بين المعلمين وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وأكد على ثقة الوزارة في السادة المعلمين الذين سيشاركون في الامتحانات، والذي يمثل واجب تربوي ووطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا. 

وحددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول الاعتذارات فيما يلي :

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
4. نسبة عجز 5%. 
5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد). 
6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد). 
7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام). 
8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل). 
9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
10. الحرمان من أعمال  الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
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