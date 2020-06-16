إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن منح تدريبية جديدة للدراسة في اليابان.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة منح تدريبية (Monbukagakusho: MEXT) المقدمة من الحكومة اليابانية لعام 2020 وذلك لطلاب البحوث المصريين من الخريجين من الجامعات الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية باليابان من خلال برنامج(Research Student).
وقد أفادت سفارة اليابان بالقاهرة عن المنح التدريبية (Monbukagakusho: MEXT) المقدمة من الحكومة اليابانية للعام 2020 لطلاب البحوث المصريين من خريجي الجامعات الذين يرغبون في استكمال الدراسة الجامعية باليابان من خلال برنامج(Research Student).
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ولمزيد من المعلومات والاطلاع علي استمارات الترشح للمنحة برجاء زيارة الموقع الالكتروني للسفارة علي الرابط التالي :
كما يتم ارسال استمارات الترشح مستوفية وكذلك الاوراق مكتملة ومجتمعة وواضحة في شكل pdf format فقط
علي البريد الالكتروني :
وتعد الطريقة الوحيدة لاستقبال طلبات الترشح نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا COVID -19 طبقا لطلب السفارة حيث يتم دراستها و الاختيار من ضمن الطلبة المرشحين لهذه المنحة بصورة مبدئية.
وأوضحت الإدارة العامة للبعثات عبر موقعها الرسمي أنه بأن اخر موعد للتقديم من خلال البريد الإلكتروني هو الأربعاء الموافق 1/7/2020 حتي الساعة الحادية عشر مساء.