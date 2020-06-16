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تعليم

هندسة حلوان: تسجيل رغبات التشعيب الإلكتروني للطلاب عبر هذا الرابط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع كلية هندسة المطرية في جامعة حلوان ، اليوم تسجيل رغبات طلاب الفرقة الاعدادى او التمهيدية بالكلية عبر نظام التشعيب الالكترونى ، للألتحاق باقسام الفرقة الأولى .

و لتسجيل الرغبات يجب على الطالب تسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون والبريد الإلكتروني . 

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وعقب ذلك يقوم الطالب بتسجيل الرقم السري والرغبات بعد كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع .

ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة. 

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ويمكن للطلاب التسجيل بالتشعيب الاللالكترونى عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/Matarya.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد حسنين عميد الكلية.
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