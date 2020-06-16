هندسة حلوان: تسجيل رغبات التشعيب الإلكتروني للطلاب عبر هذا الرابط

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وعقب ذلك يقوم الطالب بتسجيل الرقم السري والرغبات بعد كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع .ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.