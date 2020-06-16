هندسة حلوان: تسجيل رغبات التشعيب الإلكتروني للطلاب عبر هذا الرابط

تتابع كلية هندسة المطرية في جامعة حلوان ، اليوم تسجيل رغبات طلاب الفرقة الاعدادى او التمهيدية بالكلية عبر نظام التشعيب الالكترونى ، للألتحاق باقسام الفرقة الأولى .
و لتسجيل الرغبات يجب على الطالب تسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون والبريد الإلكتروني .
وعقب ذلك يقوم الطالب بتسجيل الرقم السري والرغبات بعد كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع .
ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.
ويمكن للطلاب التسجيل بالتشعيب الاللالكترونى عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/Matarya.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد حسنين عميد الكلية.
و لتسجيل الرغبات يجب على الطالب تسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون والبريد الإلكتروني .
وعقب ذلك يقوم الطالب بتسجيل الرقم السري والرغبات بعد كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع .
ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.
ويمكن للطلاب التسجيل بالتشعيب الاللالكترونى عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/Matarya.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد حسنين عميد الكلية.