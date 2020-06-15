ياسر عبيدو يكتب: الفجوة المميتة

مصر من الدول التي تعانى من وجود فجوة كبيرة بين إنتاجها واستهلاكها في عدد من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية بالغة الأهمية (كالقمح والذرة والفول والعدس واللحوم الحمراء وزيوت الطعام.. وغيرها) بينما نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير فى إنتاج الخضروات والفواكه والموالح، والاكتفاء الذاتى في إنتاج الألبان والبيض، بينما تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأرز والأسماك والدواجن.. حسب أرقام تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.





لذلك كان صحيحًا تمامًا قرار رئيس الوزراء بحظر تصدير البقوليات والحبوب لمدة ثلاثة أشهر، وأعتقد أنه يجب مدها، لتوفير احتياجات البلاد من هذه السلع في ظل ارتباكات الأسواق العالمية الناتجة عن تفشي كورونا, واجتياح الجراد مناطق شاسعة من آسيا وأفريقيا..





وبشكل عام يجب القول إن المستهلكين المصريين لم يشعروا بنقص في احتياجاتهم من السلع الأساسية، بغض النظر عن استغلال كثير من التجار لظروف الوباء ونقص الرقابة,وهذا له مقال آخر لأن الرقابة ما بين قوتها وانحسارها هو انعكاس لهيبة الدولة ومدى سيطرتها على الفساد وامتلاكها لأدوات رقابية حديثة باستخدام ثورة الاتصالات والمراقبة ومنح الضبطية القضائية وتغليظ العقوبات وغيرها من أدوات يمكن حصرها واستقدامها من النظم الرقابية الناجحة فى الخارج مثل الصين وأوروبا ليرفعوا أسعار بعض السلع الغذائية بالذات دون مبرر.





ويشير تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المذكور آنفًا إلى أن مصر تغطى احتياجاتها من الأرز - من الإنتاج المحلى - بنسبة ٩٠٫٧٪ ومن الدواجن بنسبة ٩٤٫٣٪ ومن الأسماك الطازجة بنسبة ٤٩٫٥٪ ومن البيض والألبان بالكامل ١٠٠٫٢٪ مع ضرورة ملاحظة أن استهلاك المصريين للدواجن والأسماك والألبان والبيض أقل بكثير من المعدلات العالمية، وكذلك من اللحوم الحمراء، التى سنتوقف أمامها مطولًا، لأن استهلاك المصريين منها قليل بصورة تؤثر سلبًا بشدة على جودة غذائهم.





أما بالنسبة لعدد من أهم المحاصيل الزراعية فيشير تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح تبلغ ٣٤٫٧٪ فقط، أى أكثر بقليل من الثلث، بينما يغطى إنتاج الذرة الصفراء (علف للدواجن أساسًا) والبيضاء معًا حوالى ٥٠٪ من حاجة السوق.. ومعلوم من أحدث الاحصاءات الرسمية بالغرفة التجارية أن احتياجات البلاد من الذرة الصفراء تبلغ ٨ ملايين طن سنويًا (المنتج منها ٢ مليون طن فقط)، ونستورد الباقى (أى ٦ ملايين طن) بنسبة ٧٥٪ من احتياجاتنا من الذرة الصفراء!! أما فول التدميس (وجبة الإفطار الرئيسية بالنسبة لأغلب المصريين والطبق الرئيسى هو ومشتقاته في أغلب الوجبات بالنسبة للفقراء المدقعين) فإن إنتاج البلاد منه لا يغطى سوى ١٢٫٥٪ تقريبًا من حاجة الأسواق.





بينما يغطى إنتاج العدس ١٪ فقط من الاستهلاك!! وتستورد مصر ٩٩٪ من احتياجاتها من العدس من بلاد مثل كندا، بتكلفة تبلغ نحو ٢١٠ ملايين دولار، إذ نستهلك ٣٠٠ ألف طن من العدس سنويا.. ويبلغ سعره في السوق العالمية نحو ٧٠٠ دولار للطن!!





ولولا أن الأرقام المذكورة واردة في تقرير لجهاز رسمى رفيع في الدولة المصرية، لكانت عصيَّة علي التصديق، وخاصة فيما يتصل بحجم تغطية إنتاجنا الضئيل من الفول «والمنعدم تقريبًا من العدس» لاحتياجات السوق.





استراتيجية مرنة وشاملة ومتكاملة وقبل كل هذا غير تقليدية ومبتكرة للمواجهة باعتبارها أمنا قوميا اختلاله يمس بأمن البلاد والعباد.

دخلنا عصر الشح المائى وخبث الدول ودناءة نفوسها فى سرقة مقدرات شعوب اخرى ومياهها.





حرمان الشعوب من الماء قضية أمن قومى قد تنشب بسببها الحروب وهى صورة لهيبة الدولة والمساس بها يضر بمصلحة العباد والحيوان والنبات .اعادة تدوير الماء واعادة معالجته حل امثل وهو ليس بدعة فقد أثبت علماء المياه والبيئة أن حجم المياه على الكرة الارضية لم يتغير منذ بدء الخليقة حجمه هو هو فهو يتبخر ليصعد سحابا يسوقه الريح الى البلد أو المكان الذى قدر لها ان تمطر فيه ليغاث الناس والكائنات الحية ويعود الى باطن الارض حتى يستخرج مرة اخرى ويمتصه النبات ويخرجه فى عملية النتح ,هكذا قدر الله أما من يحاول ان يبخل به او يمنعه عن الخلق فهو معاد لله معاد للانسانية ,بل اسوأ من الشيطان والمرابى .





لكن تستطيع تعظيم العائد بالعلم الحديث فاضافة الى تحلية البحر بالتبخير والتكثير بما يسمى محطات تحلية ومنها التوسع فى الزراعة بالرى بالتنقيط واستخدام الصوب التى تحافظ على الزرع بتثبيت حرارته وحفظه من الآفات ومنع مائه من الفقد بالبخر ومنها زراعة الصحراء دون اهدار نقطة واحدة منهومنها الزراعة الحديثة على الجدران او شبكات السلك والتعديل الجينى واستنباط بذورتتحمل العطش وتتحمل الملوحة حتى امكن رى الصحارى والآن تظهر زراعة الاسطح وداخل المنزل ونحتاج الى الاستثمار الضخم فى استنباط البذور عالية الانتاجية.





واستكشاف التعديل الجينى الذى يضاعف الانتاجية فيما يعرف بالتوسع الرأسى هل ننتظر ان نصحو فلا نجد النيل اولى الامر يبحثون تلك المسألة أما نحن فلا يصح أن نلعب دور المتفرج ,فالتربية التوقعية تفرض علينا ان نبحث عن البدائل بتوليد الماء من الهواء والسحب واستنباط اصناف من المزروعات تنمو على ماء البحر وظهرت بواكير هذا وارى ان تنشأكليات ومراكز ابحاث تنشئ وتخترع وتكتشف باستخدام البحث العلمى واستدعاء العقول المصرية والعلماء بالخارج وتطوير التعليم ثم التطوير والاستثمار باموال ضخمة فى علم المياه وعلم الزراعة وزراعة كل شبر يمكن زراعته ,ولنعلم ان زراعةالساحل الشمال وطريق الاسكندرية الصحراوى كانا صحراء جرداء وبعيد عن العمران فبمتوالية هندسية ستكون العاصمة الادارية الجديدة بالقياس وسط العمران وليس طرفا له , وكما قال الشاعر "إذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر".





هناك الكثير من الكيانات تريد ازهاق روح مصر ,وهم بالتاريخ والجغرافيا جهلاء لأن مصر هبة الاله,وجودها قدر وتبوؤها صدارة العالم مصير وحياتها ضمانة من الله خلقها لتبقى ذكرها فى القرآن وحدث عنها الرسول وبشر بأنها واهلها فى رباط الى يوم القيامة بل وساق الله الام هاجر عليها السلام واوضح ذلك الشيخ الملهم محمد متولى الشعراوى فى حديثه المتلفز كل يوم لأنها مصر لن تعطش ولن تجوع ما رامها باغ الا وقصمه الله,فمن خلق للخلود لن يوقفه مخلوق فسينصره الله وعلى الباغى تدور الدوائر فهل وصلت الرسالة.



