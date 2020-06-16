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رياضة

استئناف النشاط لا يعني عودة الدوري.. سمير حلبية: إلغاء المسابقة أفضل حل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، صعوبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجاري، بعد قرار وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي.

وأوضح حلبية خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" وزير الرياضة أكد على عودة النشاط الرياضي وليس عودة الدوري الممتاز".

وواصل:" نحن في حاجة لأكثر من ثلاثة شهور كفترة إعداد لاستئناف المسابقة، والإلغاء هو الحل الأفضل".

وأكمل: "لو أرادت اللجنة الخماسية منح الأهلي لقب الدوري فلتفعل، ولكن استئناف المسابقة هذا الموسم أمر صعب للغاية، وغير منطقي".

وأنهى تصريحاته :"هناك 14 ناديًا من بين أندية الممتاز يرفضون عودة المسابقة هذا الموسم، والبعض تناسو خوض الأهلي والزمالك وبيراميدز منافسات البطولات الإفريقية، والذي سيزيد من ضغط المباريات حال اصرار اللجنة الخماسية على استئناف الدوري".
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