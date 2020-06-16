طفلك يسير على خطاك ٤ أسباب لعدوانية الأطفال

نلاحظ على بعض الأطفال الصغار ظهور سلوك عدواني، مما آثار تفكير الكثير من الآباء لدفعهم للتساؤل ما هى أسباب العدوانية لدى الأطفال وهل هى طبيعية فى اغلب الأطفال.



الدكتورة سهام حسن أخصائي تعديل سلوك الأطفال واستشترى العلاقات الأسرية، تقول أن العدوان جزء من عملية التطور الطبيعي لدى الأطفال الصغار . يستخدم العدوان كوسيلة للتواصل قبل إنشاء المهارات اللفظية.



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واشار ت إلى أن عادة ما يبدأ عدوان الطفل في سن 17 شهرًا ويميل إلى الذروة بين 18 و 24 شهرًا. نوبات الغضب لدى الأطفال هي تعبير طبيعي عن الإحباط.

ما الذي يسبب العدوان على الأطفال الصغار؟



غالبًا ما يُنظر إلى العدوان لدى البالغين على أنه أمر إيجابي ، كما هو الحال عندما يدعو المرء بقوة إلى ما يعتقده الشخص على حق. وبطريقة مماثلة ، يمكن أن يكون عدوان الأطفال أصحاء لأنه يمثل ثقة الطفل في إحساسه الناشئ بالذات.



ومع ذلك ، عندما يكون العدوان مصحوبًا بسلوك يؤذي الآخرين ، أو عندما يصبح النمط السائد للتفاعل ، فقد يكون التواصل الذي يشعر به طفلك الصغير متوترًا وخارجًا عن السيطرة. تساهم المهارات الاجتماعية واللغوية المحدودة في السلوك الإشكالي عندما يؤدي عدم القدرة على التعبير عن احتياجاتهم إلى الإحباط. فيما يلي ، نذكر بعض الأشياء التي قد تثير سلوكًا عدوانيًا إشكاليًا عند الأطفال الصغار:

عدم الحصول على ما يريدون: يمكن للأطفال الصغار التصرف بشكل عدواني عندما يفقدون السيطرة على الموقف. على سبيل المثال ، إذا أخذ شقيق طفل صغير لعبته منهم ، فإن الطفل الصغير يتفاعل مع العدوان. يلدغ الطفل أو يضرب أو يدفع شقيقه أو يسحب شعره. العدوان ، في هذه الحالة ، يرجع إلى نقص المهارات الاجتماعية للتفاوض على هدنة .

مزيج من الغضب والحزن: من الشائع جدًا أن يصبح الأطفال صغارًا عدوانيين عندما يكونون غاضبين وحزينين في نفس الوقت. على سبيل المثال ، قد يكون الطفل عدوانيًا عندما تتركه الأم في الحضانة النهارية. يبكون ويضربون أرجلهم للتعبير عن عدم موافقتهم على رحيل والدتهم. في حالة جنون ، قد يضرب الطفل الصغير أو يقرص القائم بالرعاية أو طفلًا آخر يقترب منهم.

المواقف العصيبة: قد يستخدم الأطفال العدوانية للتعامل مع الإجهاد. مثال على ذلك هو أن تطغى بالمحفزات الاجتماعية الزائدة - مثل تجمع عائلي أو تجمع عام. يمكن أن تكون المحفزات الأخرى الحرارة الزائدة والملل والجوع والانتقال من نشاط إلى آخر والانتقال إلى حي جديد.

المزاج والتعلم الاجتماعي: لا يوجد طفلان متشابهان. بعض الأطفال أكثر حساسية للضغوط البيئية الموضحة أعلاه. يمكن للأطفال الذين يرون الآباء الذين لديهم سلوك عدواني مفرط غير مناسب أن يكونوا نموذجًا سلبيًا لأطفالهم، لذلك على الآباء الحد من العدوانية وان يكونا قدوة حسنة.

