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أنا واحد من الشعب .. محافظ الدقهلية: واجب عليا التبرع ببلازما المتعافين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:47 ص
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن حرصه على التبرع ببلازما المتعافين، يأتى على خلفية أنه مواطن مصرى فى المقام الأول وكمسئول أيضًا، مشيرًا إلى أن الجسد يعوض البلازما فى غضون ثلاث أيام فقط، وتابع:"أنا واحد من الشعب المصرى وكان واجب عليا كمواطن أن اتبرع ببلازما المتعافين خاصة وأن الموضوع ليس بالأمر الصعب كما يعتقد البعض".

وأضاف محافظ الدقهلية ،خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى ، أن التعاون والتضامن الشديد وقت الأزمات هو من مكونات الشعب المصرى، مشددًا على أن معدن المصريين يظهر وقت الأزمات.

وكشف محافظ الدقهلية، عن أنه تواصل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من أجل توفير جهاز نقل بلازما المتعافين بالمحافظة، وتابع:"الوزيرة وعدتنا أنه سيكون متوفر فى المحافظة قريبًا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1672 حالة وفاة.
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