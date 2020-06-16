أحمد السقا: عبقرية السيناريست أيمن سلامة تظهر دائما في أعماله

قال الفنان أحمد السقا ، إن مشاركته فى مسلسل كانت تعتمد في المقام الأول على السيناريو المميز للسيناريست أيمن سلامة والمخرج محمد سامي.





وتابع السقا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "أيمن سلامة سيناريست عبقري وعبقريته تظهر دائما فى أعماله مثل ولد الغلابة ولما كنا صغيرين".





فيما قال السيناريست ايمن سلامة: "مسلسل ولد الغلابة لم يكن يخرج بهذا الصورة امام الجمهور الا بوجود نجوم كبار مثل أحمد السقا ومحمد ممدوح".





مسلسل ولد الغلابة من بطولة احمد السقا وهبة مجدى محمد ممدوح "تايسون"، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.