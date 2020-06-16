خالد عكاشة: مؤسسات ليبية عدة تتحرك للإفراج عن المصريين المختطفين.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تعمل على إعادة أبنائها المختطفين في ليبيا، مضيفا أنه ليست هناك معلومات مؤكدة بشأن عدد العمال ومكانهم في ليبيا.

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء الاثنين، هناك من يحاول تعكير المشهد الذي تم في القاهرة (مبادرة القاهرة) لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك أطراف خارجية وراء هذا الأمر.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنههم في صحة جيدة وبخير، وهناك كثيرين في ليبيا يعملون على الوصول للأمان للعاملين في ليبيا.

وأكد أن المليشيات في ليبيا لم تعترف بمسئوليتها عن هذه الواقعة، مشيرا إلى أن هناك عنف كبير ضد الشعب الليبي خلال الفترة الأخيرة.

وكشف العميد خالد عكاشة، عن أن هناك اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى للإفراج عن المصريين المختطفين، مؤكدا أن الكثير من المؤسسات الليبية تتحرك في هذا الشأن.