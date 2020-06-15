مصر توقع مذكرة مع اليابان للحصول على عقار Avigan لعلاج مرضى كورونا

وقعت السفارة المصرية في طوكيو على مذكرة دبلوماسية تتضمن قيام الحكومة اليابانية بتوفير جرعات مجانية من عقار افيجان "Avigan" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد لمصر، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.



