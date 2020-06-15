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أخبار البلد

مصر توقع مذكرة مع اليابان للحصول على عقار Avigan لعلاج مرضى كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:58 م
عقار Avigan
عقار Avigan
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ا ش ا
وقعت السفارة المصرية في طوكيو على مذكرة دبلوماسية تتضمن قيام الحكومة اليابانية بتوفير جرعات مجانية من عقار افيجان "Avigan" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد لمصر، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وصرح سفير مصر في اليابان السفير أيمن كامل بأن إتاحة الجرعات المجانية من عقار (آفيجان) ستجرى من خلال قيام الحكومة المصرية بتبادل الخطابات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لترتيب توريد الدواء التجريبي، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات رائدة بمجال البحوث العلمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي إطار التعاون البحثي والأكاديمي القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات اليابانية في هذا المجال.
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