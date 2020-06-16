تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" في مركزي الخارجة والداخلة، خلال آخر 24 ساعة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 149، منهم 10 وفيات.





وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت مساء الإثنين، 9 حالات جديدة بواقع 4 في مركز الخارجة، 5 في مركز الداخلة.





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وأضاف الزملوط، ان أعداد حالات الشفاء لليوم بلغت 5 حالات ليصبح إجمالي حالات الشفاء بالمحافظة 73 بينما جرى فك فترة العز المنزلي لـ 73 حالة من المخالطين للحالات الإيجابية بمركزي الخارجة والداخلة.





وأكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم (01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.





وأوضح أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.





وشدد الزملوط، في بيان على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.





وتابع أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.