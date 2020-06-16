عكاشة: مصر لديها خيارات كثيرة جدا للتعامل مع مشكلة اختطاف المصريين في ليبيا..فيديو

أكد العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن اعتذار بعض الجهات في ليبيا عن حادث اختطاف عمال مصريين في ليبيا أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن هذا الاعتذار يحتاج لعمل وجهد على الأرض وفعل حقيقي.





وأضاف عكاشة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الاثنين، أن مصر لديها خيارات كثيرة جدا للتعامل مع هذا الأمر، متابعا أنه :"محتاجين تأمين للعمال والوصول لهم وتحريرهم بكل سرعة".

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أن هناك من يحاول تعكير المشهد الذي تم في القاهرة مبادرة القاهرة الأخيرة لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يكون هناك أطراف خارجية وراء هذا الأمر.





وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أنه هم في صحة جيدة وبخير، وهناك كثيرين في ليبيا يعملون على الوصول للأمان للعاملين في ليبيا.











