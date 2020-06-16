أخبار الرياضة السعودية.. النصر يستفسر عن موعد عودة التدريبات.. الرائد يجدد لثنائي الفريق ويطيح بـ5 لاعبين

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية، والتي نرصد لكم أبرزها الآن.





أعلنت إدارة نادي الرائد السعود ي، عن استمرار ثنائي الفريق من أصل سبعة لاعبين تنتهي عقودهم في نهاية الشهر الجاري.













أرسلت الإدارة النصر السعودي خطابا رسميا إلى وزارة الرياضة من أجل الاستفسار عن إمكانية عودة الفريق للتدريبات مرة أخرى على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ أبها













أعلنت ادارة نادي الفيحاء عن عودة الفريق للتدريبات يوم 21 من الشهر الجاري والموافق يوم الاحد استعدادًا لخوض ما تبقى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.