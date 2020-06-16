شخصيته نجحت في إدارة المجلس.. رئيس برلمانية المحافظين: التاريخ سيكتب عن عبد العال كثيرا

وجهت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، التحية للدكتور علي عبد العال على دوره الوطني الذي قام به لنجاح هذا المجلس، والذي جاء في فترة زمنية من أصعب الفترات التي مرت بها مصر على مدار تاريخها، مضيفة أن ما يؤكد نجاح المجلس برئاسة عبدالعال أنه جاء على بيئة تشريعية متشابكة للغاية، ودولة تحتاج لإعادة البناء مرة أخرى.





وأشادت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات لـ صدى البلد"، بالأداء الذي يقوم به الدكتور علي عبد العال في إدارة مجلس النواب الحالي الذي جاء في توقيت صعب للغاية، قائلة: "إدارة هذا المجلس بتكوينه والتنوع الذي تميز به لم يكن لأحد أن ينجح في إدارته، إلا بشخصية مثل شخصية الدكتور علي عبد العال".









وأضافت أن البرلمان الحالي مختلف عن البرلمات السابقة في كل شئ، حيث يتميز بقلة التكتلات الحزبية، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا بالنسبة لإدارة المجلس، متابعة: "إلا أن الدكتور علي عبد العال ، نجح باقتدار في إدارة المجلس على أكمل وجه".





وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن مواقف الدكتور علي عبد العال، دائمًا ما كانت تدعم الدولة واستقرارها السياسي والتشريعي، حيث قام البرلمان تحت قيادته بإنجاز كم كبير من التشريعات المهمة، مؤكدة أن الدكتور علي عبد العال رمزًا من رموز الدولة المصرية وسوف يكتب التاريخ عنه كثيرًا.





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وتحدثت عن علاقة رئيس البرلمان أن بالنواب قائلة: "علاقة دكتور علي علاقته جيدة للغاية بجميع النواب، وهو يكن كل الحب والتقدير لجميع النواب دون استثناء، حتى الذين يختلفون معه في الرأي، والنواب كذلك"، مشيرة إلى أنه حتى في الأوقات التي يكون رئيس المجلس حاد في المعاملة وهناك خلاف، فتقدير النواب له يذهب الخلاف سريعا.



