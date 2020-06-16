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رياضة

هل فاوض الأهلي حسام حسن؟.. فرج عامر يكشف.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:49 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن آخر المستجدات بشأن طلب النادي الأهلي، الدخول في مفاوضات مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري.


وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يفتح خطوط مفاوضات لشراء حسام حسن في الوقت الجاري نهائيًا، ولم يتحدث معنا مسئوليه في هذا الصدد".

وأكد: "لا نمانع في بيع حسام حسن إذا تقدم أي ناد بعرض مناسب من أجل الحصول على خدمات مهاجمنا في الموسم الجديد".

وأوضح: "سنوافق على بيع حسام حسن ورحيله عن سموحة ولكن شريطة أن نقوم بالتعاقد مع بديل قوي ومناسب، فحسام حسن من أهم العناصر داخل الفريق السكندري
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