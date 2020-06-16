فوجئت بمنحي قميص أبو تريكة.. محمد فاروق: رفضت دور الكومبارس في الأهلي.. فيديو

قال محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، إنه رحل عن النادي الأهلي؛ بسبب شعوره بدور الكومبارس وتفاجئت بمنحي قميص أبو تريكة وعدم ظهور له أي دور مشددًا أنه قرر الرحيل في تلك اللحظة عن جدران القلعة الحمراء رغم سعادته بالتواجد في الفريق.
وأكد فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كنت متفق مع مسئولي الأهلي على ارتداء رقم معين بعد التعاقد، ولكنني تفاجأت بإعطائي رقم محمد أبو تريكة".
وتابع: "جماهير الأهلي لا تتذكرني أو تتذكر أهدافي كثيرًا لأن الوقت لم يكن كافيًا لتقدم أية إنجازات في صفوف النادي الأهلي".
وأضاف: "سعيد للغاية عندما كانت الجماهير تضعني في مقارنة معي فهو لاعب مميز وكبير".