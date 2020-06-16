فوجئت بمنحي قميص أبو تريكة.. محمد فاروق: رفضت دور الكومبارس في الأهلي.. فيديو

قال

نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، إنه رحل عن النادي الأهلي؛ بسبب شعوره بدور الكومبارس

وعدم ظهور له أي دور مشددًا أنه قرر الرحيل في تلك اللحظة عن جدران القلعة الحمراء رغم سعادته بالتواجد في الفريق.

وتفاجئت بمنحي قميص أبو تريكة