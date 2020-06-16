كمامات مجانا وتعقيم القرى الأكثر احتياجا.. تفاصيل مبادرة إيد واحدة من أجلكم.. فيديو

ألا نترك الدولة ونقف بجانبها. قال كريم حسن منسق مبادرة ايد واحدة من اجلكم ، إنه بعد انتشار فيروس كورونا قررنا كمجموعة من الشباب،





وأضاف كريم حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم"، انهم من خلال المبادرة يقومون بتوزيع كحول وكمامات، بالإضافة إلى تعقيم مناطق عشوائية ، لافتا الى ان المبادرة قائمة علي الجهود الذاتية.





وأوضح كريم حسن أنه قام بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الاسكندرية وقام بالنزول معنا الي القري الاكثر فقرا وقمنا بتعقيمها .





وتابع : قمنا بعمل بروتوكول تعاون مع وزيرة التضامن وقمنا بتعقيم دار مسنين ودار أيتام خلال الفترة الماضية .



