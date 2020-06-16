AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فاروق: الأهلي بيخاف يواجه بيراميدز وكسبناهم في معظم المباريات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:50 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
Advertisements
محمد رشاد
كشف محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة لاعبي الأهلي وبيراميدز.

وقال فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لاعبو الأهلي ابتعدوا عن صداقة لاعبي بيراميدز خارج الملعب أثناء أزمة ترك آل الشيخ".

وتابع: "خلال أزمة النادي الاهلي والمستشار تركي آل الشيخ، لاعبو الأهلي ابتعدوا عن صداقتنا خارج الملعب، ودائمًا كانوا مضغوطين في مباراياتنا وظهر عليهم العصبية الشديدة".

وأتم: " ترك ال الشيخ صاحب فضل كبير علي وكان لنا بمثابة الأخ الأكبر، وفزنا علي النادي الأهلي في كل المواجهات التى جمعتنا فيما عدا اللقاء الأخير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعلق على انضمام أحمد فتحي لنادي بيراميدز

بعد فتحي وحجازي .. لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة .. بيراميدز أعار كينو للجزيرة الإماراتى بدون مقابل لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد واقعة التنمر.. شريف منير: رفضت الظهور على «بي بي سي» وقلت لهم قضيتي شأن داخلي

الأزهر يحذر من فعل محرم يرتكبه الزوج يجعله أشر الناس منزلة عند الله

بعد وفاة سيدة تخلى عنها أولادها .. حكاية تقى في تغسيل موتى فيروس كورونا

صلاة العشاء 4 ركعات تعادل قيام نصف ليلة في هذه الحالة

الموجة الثانية واللقاح وتحور كورونا.. 4 تصريحات نارية للصحة العالمية تسيطر على السوشيال ميديا

هل تارك صلاة الوتر آثم؟ مستشار المفتي يصحح اعتقادًا خاطئًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح

لمحبي الحوادق .. نوع من المخلل يقوي الجهاز المناعي

سيتروين تطرح عروضا جديدة على سياراتها في مصر